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Польша существенно смягчает COVID-ограничения

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Польша, Четверг 10 февраля 2022 01:35
Польша существенно смягчает COVID-ограничения Фото: Польша существенно смягчает COVID-ограничения (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявив о сокращении периода изоляции для людей, инфицированных коронавирусом, и более мягкие правила карантина. По его мнению, конец пандемии COVID-19 уже близок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего две недели назад в Польше было зафиксировано рекордное ежедневное количество случаев заболевания, но в связи с понижением количества случаев заражения власти считают, что пришло время внести изменения.

"Мы имеем дело с началом конца пандемии. В феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим", - заявил министр здравоохранения Польши на пресс-конференции.

С 15 февраля период изоляции для людей с COVID-19 будет сокращен до 7 дней из 10.

С 11 февраля люди, не проживающие с инфицированным человеком и контактировавшие с ним, не будут помещаться в карантин.

Карантин для путешественников без свидетельства о COVID-прививках также будет сокращен до семи дней.

Недзельский считает, что Польша может снять ограничение в марте, если ежедневное число случаев заражения продолжит падать нынешними темпами.

"Если темпы снижения заболеваемости останутся неизменными, есть реальная перспектива снятия ограничений в марте", - сообщил он.

Ношение масок в закрытых помещениях станет рекомендацией, а не требованием.

Министр образования Пшемыслав Чарнек добавил, что школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.

В настоящее время Польша требует, чтобы люди носили маски в закрытых общественных местах, и существуют ограничения на количество непривитых людей, допущенных в рестораны и другие места. Правила часто не соблюдаются.

Ранее мы писали, что Польша передаст Украине военную технику.

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