Польща суттєво пом'якшує COVID-обмеження
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про скорочення періоду ізоляції для людей, інфікованих коронавірусом, і більш м'які правила карантину. На його думку, кінець пандемії COVID-19 вже близький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Всього два тижні тому в Польщі було зафіксовано рекордну щоденну кількість випадків захворювання, але у зв'язку зі зниженням кількості випадків зараження влада вважає, що прийшов час внести зміни.
"Ми маємо справу з початком кінця пандемії. У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно великим", - заявив cіністр охорони здоров'я Польщі на прес-конференції.
З 15 лютого період ізоляції для людей з COVID-19 буде скорочений до 7 днів з 10.
З 11 лютого люди, які не проживають з інфікованою людиною і контактували з ним, не будуть поміщатися в карантин.
Карантин для мандрівників без свідоцтва про COVID-щеплення також буде скорочений до семи днів.
Недзельський вважає, що Польща може зняти обмеження в березні, якщо щоденне число випадків зараження продовжить падати нинішніми темпами.
"Якщо темпи зниження захворюваності залишаться незмінними, є реальна перспектива зняття обмежень у березні", - повідомив він.
Носіння масок в закритих приміщеннях стане рекомендацією, а не вимогою.
Міністр освіти Пшемислав Чарнек додав, що школярі повернуться до очних занять з 21 лютого.
В даний час Польща вимагає, щоб люди носили маски в закритих громадських місцях, і існують обмеження на кількість нещеплених людей, допущених в ресторани та інші місця. Правила часто не дотримуються.
Раніше ми писали, що Польща передасть Україні військову техніку.