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Польша ужесточила карантин для путешественников из Великобритании

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Польша, Среда 23 июня 2021 04:18
Польша ужесточила карантин для путешественников из Великобритании Фото: карантин в Польше усилят для путешественников из Великобритании (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Польша ужесточила правила въезда для путешественников из Великобритании. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает Польское радио.

Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что теперь путешественники, приезжающее из Великобритании, будут проходить изоляцию в Польше в течение недели.

"Люди, прибывающие в Польшу из Великобритании, будут подвергаться обязательному семидневному карантину" - сказал Андрусевич.

Он объяснил, что из карантина смогут выйти приезжие только после отрицательного теста на COVID-19, который был проведен неделю назад. При этом новое правило не будет касаться путешественников, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Также министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что "решения, принятые в отношении карантина для путешественников, прибывающих из Великобритании, призваны снизить риск передачи Дельта-варианта коронавируса", чтоб обезопасить граждан страны.

Напомним, Delta-вариант коронавируса может стать доминирующим по всей Европе. Такой прогноз озвучили украинские ученые.

Ранее сообщалось, что Великобритании пришлось отменить ослабление карантина из-за Delta-варианта коронавируса. Об этом заявили в правительстве.

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