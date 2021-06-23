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Польща посилила карантин для мандрівників з Великобританії

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Польща, Середа 23 червня 2021 04:18
Польща посилила карантин для мандрівників з Великобританії Фото: карантин у Польщі посилять для мандрівників з Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Польща посилила правила в'їзду для мандрівників з Великобританії. Відповідну заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомляє Польське радіо.

Прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що тепер мандрівники, які приїжджають з Великобританії, будуть проходити ізоляцію в Польщі протягом тижня.

"Люди, які прибувають до Польщі з Великобританії, будуть піддаватися обов'язковому семиденному карантину" - сказав Андрусевич.

Він пояснив, що з карантину зможуть вийти приїжджі тільки після негативного тесту на COVID-19, який був проведений тиждень тому. При цьому нове правило не стосуватиметься мандрівників, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Також міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив,що "рішення, прийняті щодо карантину для мандрівників, які прибувають з Великобританії, покликані знизити ризик передачі Дельта-варіанту коронавірусу", щоб убезпечити громадян країни.

Нагадаємо, Delta-варіант коронавірусу може стати домінуючим по всій Європі. Такий прогноз озвучили українські вчені.

Раніше повідомлялося, що Великобританії довелося скасувати ослаблення карантину через Delta-варіант коронавірусу. Про це заявили в уряді.

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