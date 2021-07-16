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Польша вводит новое требование для путешественников

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Варшава, Пятница 16 июля 2021 17:07
Польша вводит новое требование для путешественников Фото: Польша вводит новое требование для путешественников (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Польши вводит новое требование для все, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием в Польшу необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Документ, который помогает Департаменту здравоохранения обнаружить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде. Начиная с субботы, только при отсутствии доступа к IT-системе бумажные карты будут действительны.

Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.

В карте местонахождения путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как:

  • страна, откуда началось путешествие,
  • номер рейса,
  • дата прибытия,
  • имя и фамилия,
  • номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт),
  • контактные данные (телефон, адрес электронной почты),
  • адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, гостиница, семейный дом, база отдыха),
  • информацию о том, есть ли справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.

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