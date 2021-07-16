Польща вводить нову вимогу для мандрівників
Уряд Польщі вводить нову вимогу для всіх, хто прибуває в країну з суботи, 17 липня. Тепер перед прибуттям до Польщі необхідно буде заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Документ, який допомагає Департаменту охорони здоров'я виявити інфікованих коронавірусом, досі можна було заповнити в паперовому вигляді. Починаючи з суботи, тільки при відсутності доступу до IT-системи паперові карти будуть дійсні.
Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням в країну.
У карті місцезнаходження мандрівника мандрівникам необхідно буде вказати таку інформацію, як:
- країна, звідки почалася подорож,
- номер рейсу,
- дата прибуття,
- ім'я та прізвище,
- номер PESEL або документ, що засвідчує особу (посвідчення особи або паспорт),
- контактні дані (телефон, адреса електронної пошти),
- адреси всіх місць, де мають намір зупинитися протягом перших 14 днів перебування в Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку),
- інформацію про те, чи є довідка про те, що одужали або повністю вакциновані, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення коронавірусу, адже якщо на борту літака був заражений, то надана інформація допоможе швидко знайти людей, які подорожували з ним.