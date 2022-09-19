Польща передасть Україні мільйон вакцин від Covid-19
Польща надасть Україні мільйон вакцин проти Covid-19 та планує перевозити поранених військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я Польщі.
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зустрівся з послом України в Польщі Василем Зваричем та заявив, що його країна надасть мільйон вакцин проти Covid-19 Україні.
"Переговори також стосувалися догляду хворих з України, включаючи транспортування поранених", - йдеться у повідомленні.
Також польська сторона передасть 100 тисяч доз вакцини MMR. Вона являє собою потрійну вакцину проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.
Нагадаємо, що в Україні оновили схеми вакцинації від Covid-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.
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