Польша передаст Украине миллион вакцин от COVID-19

Польша предоставит Украине миллион вакцин против Covid-19 и планирует перевозить раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Польши.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский встретился с послом Украины в Польше Василием Зварычем и заявил, что его страна предоставит миллион вакцин против Covid-19 Украине.

"Переговоры также касались ухода за больными из Украины, включая транспортировку раненых", - говорится в сообщении.

Также польская сторона передаст 100 000 доз вакцины MMR. Она представляет собой тройную вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи.