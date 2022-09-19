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Польша передаст Украине миллион вакцин от COVID-19

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Понедельник 19 сентября 2022 22:06
Польша передаст Украине миллион вакцин от COVID-19 Фото: Польша передаст Украине миллион вакцин от Covid-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша предоставит Украине миллион вакцин против Covid-19 и планирует перевозить раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Польши.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский встретился с послом Украины в Польше Василием Зварычем и заявил, что его страна предоставит миллион вакцин против Covid-19 Украине.

"Переговоры также касались ухода за больными из Украины, включая транспортировку раненых", - говорится в сообщении.

Также польская сторона передаст 100 000 доз вакцины MMR. Она представляет собой тройную вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Напомним, что в Украине обновили схемы вакцинации Covid-19 и разрешили вторую бустерную дозу для всех.

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