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Польща передасть Україні мільйон вакцин від Covid-19

Фото: Польща передасть Україні мільйон вакцин від Covid-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Польща надасть Україні мільйон вакцин проти Covid-19 та планує перевозити поранених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я Польщі.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зустрівся з послом України в Польщі Василем Зваричем та заявив, що його країна надасть мільйон вакцин проти Covid-19 Україні.

"Переговори також стосувалися догляду хворих з України, включаючи транспортування поранених", - йдеться у повідомленні.

Також польська сторона передасть 100 тисяч доз вакцини MMR. Вона являє собою потрійну вакцину проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Нагадаємо, що в Україні оновили схеми вакцинації від Covid-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх.

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