В Польше 16 декабря начнется COVID-вакцинация детей от 5 лет

В Польше 14 декабря началась регистрация на прививку против коронавирусной инфекции детей 5-11 лет. Направления на вакцинацию будут приходить автоматически всем детям, достигшим 5-летнего возраста, а вакцинироваться можно будет с 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP3 .

"Началась регистрация на вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет", - пишет издание, отмечая при этом, что первые прививки будут сделаны в четверг, 16 декабря.

Также уточняется, что график вакцинации состоит из двух доз с рекомендуемым интервалом между прививками не менее 21 дня. Для детей 5-11 лет с тяжелыми иммунными нарушениями график первичной иммунизации состоит из трех доз: две дозы с интервалом не менее 21 дня и дополнительная (бустерная) с интервалом не менее 28 дней после завершения двух доз.

Стоит отметить, что направления на вакцинацию детям 5-11 лет выдаются системой автоматически с 12 декабря, с момента, когда ребенку исполняется 5 лет.