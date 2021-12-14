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В Польше 16 декабря начнется COVID-вакцинация детей от 5 лет

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Польша, Вторник 14 декабря 2021 16:57
В Польше 16 декабря начнется COVID-вакцинация детей от 5 лет Фото: в Польше 16 декабря начнется COVID-вакцинация детей (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Польше 14 декабря началась регистрация на прививку против коронавирусной инфекции детей 5-11 лет. Направления на вакцинацию будут приходить автоматически всем детям, достигшим 5-летнего возраста, а вакцинироваться можно будет с 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP3.

"Началась регистрация на вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет", - пишет издание, отмечая при этом, что первые прививки будут сделаны в четверг, 16 декабря.

Также уточняется, что график вакцинации состоит из двух доз с рекомендуемым интервалом между прививками не менее 21 дня. Для детей 5-11 лет с тяжелыми иммунными нарушениями график первичной иммунизации состоит из трех доз: две дозы с интервалом не менее 21 дня и дополнительная (бустерная) с интервалом не менее 28 дней после завершения двух доз.

Стоит отметить, что направления на вакцинацию детям 5-11 лет выдаются системой автоматически с 12 декабря, с момента, когда ребенку исполняется 5 лет.

Напомним, со вторника, 14 декабря, Индонезия начала вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Так, страна Юго-Восточной Азии стала одной из первых в регионе, кто иммунизирует детей.

Напомним, в Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей с 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Cominarty, созданной Pfizer.

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