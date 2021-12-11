В Швейцарии одобрили вакцинацию детей с 5 лет

В Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей с 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Cominarty, созданной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Швейцарское агентство по медицине Swissmedic отмечает, что вакцины детям будут вводить дозами по 10 микрограммов с интервалом в три недели, что что соответствует одной трети дозы, вводимой подросткам и взрослым.

По данным швейцарского агентства, клинические испытания с участием более 1500 участников, показывают, что эта вакцина против Covid-19 почти полностью предотвращает серьезные патологии, вызванные вирусом SARS-CoV-2, у детей в возрасте от 5 до 11 лет.