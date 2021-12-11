ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Швейцарии одобрили вакцинацию детей с 5 лет

Новина українською →
Швейцария , Суббота 11 декабря 2021 02:42
В Швейцарии одобрили вакцинацию детей с 5 лет Фото: в Швейцарии одобрили вакцинацию детей с 5 лет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей с 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Cominarty, созданной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Швейцарское агентство по медицине Swissmedic отмечает, что вакцины детям будут вводить дозами по 10 микрограммов с интервалом в три недели, что что соответствует одной трети дозы, вводимой подросткам и взрослым.

По данным швейцарского агентства, клинические испытания с участием более 1500 участников, показывают, что эта вакцина против Covid-19 почти полностью предотвращает серьезные патологии, вызванные вирусом SARS-CoV-2, у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

На данный момент Швейцария уже разрешила вакцинацию для детей от 12 лет.

Напомним, что вакцинация детей с пяти лет будет разрешена и в Нидерландах. Все больше стран спешат защитить детей от коронавируса с тех пор, как это одобрили в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе