В Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 2 млн жителей

В Польше с начала кампании по вакцинации привили от коронавируса более 6,7 млн человек. При этом из них более 2 млн человек получили обе дозы препарата.

Об этом сообщает PAP .

В целом по Польше сделали почти 6,8 млн прививок от COVID-19.

По данным на 7 апреля, прививки первой дозой вакцины получили более 4,7 млн жителей страны, а второй дозой - 2 082 707.

Напомним, накануне правительство Польши приняло решение продолжить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.

Кроме того, в Польше за минувшие сутки подтвердили рекордное количество смертей от коронавируса - 954 летальных случаев. Также подтверждено 27 887 новых случаев заражения.