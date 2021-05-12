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В Польше планируют смягчить карантин раньше запланированного

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Польша, Среда 12 мая 2021 15:47
В Польше планируют смягчить карантин раньше запланированного Фото: карантин в Польше смягчат ранее запланированного (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Правительство Польши предложит возобновление работы кинотеатров и начнет вакцинацию 16-ти и 17-летних. Сейчас в стране наблюдается уменьшение количества случаев коронавируса.

Об этом 12 мая на пресс-конференции сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

В среду в стране было зарегистрировано 4255 новых случаев заболевания, что является заметным уменьшением с недавнего времени пика третьей волны в мае, когда каждый день в стране регистрировалось около 35 тысяч новых случаев заболевания. Снижение уровня заболеваемости дало властям уверенность в смягчении ограничений быстрее, чем изначально планировалось.

"Мы ускоряем открытие кинотеатров, театров, концертных залов и культурных учреждений на 1 неделю, или ровно на 8 дней, с 21 мая, чтобы ... эти сегменты социальной и социально-экономической жизни восстановились раньше", - сказал Моравецкий.

Он также сообщил, что тренажерные залы и фитнес-центры откроются на день раньше запланированного - 28 мая.

Моравецкий заявил также, что Польша начнет вакцинировать 16-ти и 17-летних.

38-миллионная Польша сообщила о 2 842 339 случаях коронавируса и 70 679 смертей. Полностью вакцинировано более 3,8 миллиона жителей страны.

Напомним, в Польше с 15 мая отменяют масочный режим на улицы. Поляки смогут ходить без масок на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса.

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