У Польщі планують пом'якшити карантин раніше запланованого

Уряд Польщі запропонує відновлення роботи кінотеатрів та почне вакцинацію 16-ти та 17-річних . Наразі в країні спостерігається зменшення кількості випадків коронавірусу.

Про це 12 травня на прес-конференції повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Reuters .

У середу в країні було зареєстровано 4255 нових випадків захворювання, що є помітним зменшенням з часу нещодавнього піку третьої хвилі в травні, коли щодня в країні реєструвалося близько 35 тисяч нових випадків захворювання. Зниження рівня захворюваності дало владі впевненість щодо пом'якшення обмежень швидше, ніж спочатку планувалося.

"Ми пришвидшуємо відкриття кінотеатрів, театрів, концертних залів та культурних установ на 1 тиждень, або рівно на 8 днів, з 21 травня, щоб ... ці сегменти соціального та соціально-економічного життя відновилися раніше", - сказав Моравецький.

Він також повідомив, що тренажерні зали та фітнес-центри відкриються на день раніше запланованого - 28 травня.

Моравецький заявив також, що Польща почне вакцинувати 16-ти та 17-річних.

38-мільйонна Польща повідомила про 2 842 339 випадків коронавірусу та 70 679 смертей. Повністю вакциновано понад 3,8 мільйона жителів країни.