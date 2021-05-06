В Польше путешественников из трех стран посадят на карантин, несмотря на результат COVID-теста

В Польше путешественников из трех стран посадят на недельный карантин. Это обязательное условие, даже если результат COVID-теста у приехавших будет отрицательным.

Речь идет о путешественниках из Южной Африки, Индии и Бразилии, которые прибыли в Польшу. По прибытию они смогут выйти из карантина на основании проведенного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

Обязательство по карантину считается выполненным, если тест проводился медицинской диагностической лабораторией.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, сообщил, что обязательный карантин для людей, прибывающих из этих стран связан с распространением новых вариантов коронавируса.

"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней", - сообщил Недзельски.