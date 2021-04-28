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В Польше рассказали, когда дадут вакцину AstraZeneca Украине

Новина українською → Варшава, Среда 28 апреля 2021 18:13
В Польше рассказали, когда дадут вакцину AstraZeneca Украине Фото: Польша планирует предоставить Украине вакцину AstraZeneca в мае - июне (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Поставка вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из Польши планируется в мае - июне. Размер партии составит 1,2 млн доз препарата.

Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа".

В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.

"Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе правительства Польши.

При этом власти заявили, что польская сторона будет пытаться поставить в Украину вакцину от коронавируса в "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.

При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривается возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые будут перепроданы Украине.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках общеевропейского договора. Партнером в такой поставке может выступить Польша.

Кроме того, Украина ожидает в мае получить почти один млн доз вакцины Pfizer. В частности, поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.

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