В Польше рассказали, когда дадут вакцину AstraZeneca Украине
Поставка вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из Польши планируется в мае - июне. Размер партии составит 1,2 млн доз препарата.
Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа".
В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.
"Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе правительства Польши.
При этом власти заявили, что польская сторона будет пытаться поставить в Украину вакцину от коронавируса в "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.
При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривается возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые будут перепроданы Украине.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках общеевропейского договора. Партнером в такой поставке может выступить Польша.
Кроме того, Украина ожидает в мае получить почти один млн доз вакцины Pfizer. В частности, поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.