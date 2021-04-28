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У Польщі розповіли, коли дадуть вакцину AstraZeneca Україні

Новость на русском → Варшава, Середа 28 квітня 2021 18:13
У Польщі розповіли, коли дадуть вакцину AstraZeneca Україні Фото: Польща планує надати Україні вакцину AstraZeneca в травні-червні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поставка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca з Польщі планується в травні - червні. Розмір партії складе 1,2 млн доз препарату.

Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу".

У польському уряді зазначили, що точні терміни поставки препарату в Україну будуть залежати від динаміки поставок AstraZeneca в Польщу.

"Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні та технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень", - повідомили в прес-службі уряду Польщі.

При цьому влада заявила, що польська сторона буде намагатися поставити в Україну вакцину від коронавірусу в "протягом наступних двох місяців", попри зменшення поставок від компанії AstraZeneca в Польщу.

При цьому в уряді підкреслили, що поки не розглядається можливість збільшення обсягів як AstraZeneca, так і інших виробників, які будуть перепродані Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках загальноєвропейського договору. Партнером у такому постачанні може виступити Польща.

Крім того, Україна очікує в травні отримати майже один млн доз вакцини Pfizer. Зокрема, поставки препарату очікуються в рамках глобального механізму COVAX і за прямим контрактом від компанії.

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