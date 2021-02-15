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В Польше рассказали, от чего зависит перепродажа COVID-вакцины Украине

Новина українською → Варшава, Понедельник 15 февраля 2021 15:57
В Польше рассказали, от чего зависит перепродажа COVID-вакцины Украине Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польша еще никому не продавала свои вакцины от коронавируса, однако получила запрос от Украины. Начало поставок COVID-вакцины в Украину зависит от двух факторов.

Об этом польскому радио RMF24 рассказали в Министерстве здравоохранения Польши.

Начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу препарата. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который потерпел значительных изменений и сокращения.

В Европейской комиссии сказали RMF24, что для начала поставок COVID-вакцины "потребуется некоторое время".

Кроме того, в польском Минздраве рассказали, что Украине отправят вакцину не из пула, предназначенного для прививки поляков и включенного в национальную программу иммунизации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцину от коронавируса. Украина должна получить из Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Добавим, в начале февраля Украина заключила соглашение о поставках из Индии 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax, которые произведены на мощностях Serum Institute.

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