В Польше рассказали, от чего зависит перепродажа COVID-вакцины Украине

Польша еще никому не продавала свои вакцины от коронавируса, однако получила запрос от Украины. Начало поставок COVID-вакцины в Украину зависит от двух факторов.

Об этом польскому радио RMF24 рассказали в Министерстве здравоохранения Польши.

Начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу препарата. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который потерпел значительных изменений и сокращения.

В Европейской комиссии сказали RMF24, что для начала поставок COVID-вакцины "потребуется некоторое время".

Кроме того, в польском Минздраве рассказали, что Украине отправят вакцину не из пула, предназначенного для прививки поляков и включенного в национальную программу иммунизации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.