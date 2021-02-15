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У Польщі розповіли, від чого залежить перепродаж COVID-вакцини Україні

Новость на русском → Варшава, Понеділок 15 лютого 2021 15:57
У Польщі розповіли, від чого залежить перепродаж COVID-вакцини Україні Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Польща ще нікому не продавала свої вакцини від коронавірусу, однак отримала запит від України. Початок поставок COVID-вакцини в Україну залежить від двох факторів.

Про це польському радіо RMF24 розповіли в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

Початок постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж препарату. Також це пов'язано з графіком постачання AstraZeneca в Євросоюз, який зазнав значних змін та скорочення.

В Європейській комісії сказали RMF24, що для початку постачання COVID-вакцини "знадобиться деякий час".

Крім того, в польському МОЗі розповіли, що Україні відправлять вакцину не з пулу, призначеного для щеплення поляків та включеного до національної програми імунізації. Україна отримає вакцину з додаткового пулу, який був відразу запланований понад потреби.

Нагадаємо, минулого тижня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні вакцину від коронавірусу. Україна має отримати з Польщі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Додамо, на початку лютого Україна уклала угоду про постачання з Індії 12 млн доз вакцин AstraZeneca і Novavax, які вироблені на потужностях Serum Institute.

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