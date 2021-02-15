У Польщі розповіли, від чого залежить перепродаж COVID-вакцини Україні

Польща ще нікому не продавала свої вакцини від коронавірусу, однак отримала запит від України. Початок поставок COVID-вакцини в Україну залежить від двох факторів.

Про це польському радіо RMF24 розповіли в Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

Початок постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж препарату. Також це пов'язано з графіком постачання AstraZeneca в Євросоюз, який зазнав значних змін та скорочення.

В Європейській комісії сказали RMF24, що для початку постачання COVID-вакцини "знадобиться деякий час".

Крім того, в польському МОЗі розповіли, що Україні відправлять вакцину не з пулу, призначеного для щеплення поляків та включеного до національної програми імунізації. Україна отримає вакцину з додаткового пулу, який був відразу запланований понад потреби.