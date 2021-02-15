В Польше рассказали, от чего зависит перепродажа COVID-вакцины Украине

Польша еще никому не продавала свои вакцины от коронавируса, однако получила запрос от Украины. Начало поставок COVID-вакцины в Украину зависит от двух факторов.
Об этом польскому радио RMF24 рассказали в Министерстве здравоохранения Польши.
Начало поставок 1,2 млн доз вакцины Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу препарата. Также это связано с графиком поставок
В Европейской комиссии сказали RMF24, что для начала поставок COVID-вакцины "потребуется некоторое время".
Кроме того, в польском Минздраве рассказали, что Украине отправят вакцину не из пула, предназначенного для прививки поляков и включенного в национальную программу иммунизации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.
Напомним, на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцину от коронавируса. Украина должна получить из Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Добавим, в начале февраля Украина заключила соглашение о поставках из Индии 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax, которые произведены на мощностях Serum Institute.