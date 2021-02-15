UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше рассказали, от чего зависит перепродажа COVID-вакцины Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Польша еще никому не продавала свои вакцины от коронавируса, однако получила запрос от Украины. Начало поставок COVID-вакцины в Украину зависит от двух факторов.

Об этом польскому радио RMF24 рассказали в Министерстве здравоохранения Польши.

Популярные новости
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом 11 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Латвия на две недели запрещает въезд в страну 11 февраля 2021
Адаптивный карантин вернут на следующей неделе: как будут делить на зоны 13 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021
Подготовку инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 начали уже во всех областях 10 февраля 2021
Можно ли вакцинироваться, если переболел COVID-19: ответ экспертов 15 февраля 2021
Незначительный спад: в Украине 4773 новых случая коронавируса 12 февраля 2021
ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае 12 февраля 2021

Начало поставок 1,2 млн доз вакцины Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу препарата. Также это связано с графиком поставок

В Европейской комиссии сказали RMF24, что для начала поставок COVID-вакцины "потребуется некоторое время".

Кроме того, в польском Минздраве рассказали, что Украине отправят вакцину не из пула, предназначенного для прививки поляков и включенного в национальную программу иммунизации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцину от коронавируса. Украина должна получить из Польши 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Добавим, в начале февраля Украина заключила соглашение о поставках из Индии 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax, которые произведены на мощностях Serum Institute.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаПольшавакцина от коронавируса
Читайте также
Как и где украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19
В США обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer
Прогноз погоды