В Польше со следующей недели начнут ослаблять карантин

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши .

Так, ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. В провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.

С понедельника будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.

При этом ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.