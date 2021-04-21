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В Польше со следующей недели начнут ослаблять карантин

Новина українською → Варшава, Среда 21 апреля 2021 17:19
В Польше со следующей недели начнут ослаблять карантин Фото: карантин в Польше начнут ослаблять с 26 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Польши приняло решение начать ослабление карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Меры начнут ослаблять с понедельника, 26 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

Так, ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. В провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.

С понедельника будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.

При этом ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.

Кроме того, на следующей неделе правительство объявит подробный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.

Напомним, правительство Польши приняло решение изменить систему вакцинации от коронавируса. Теперь в стране будут прививать не по профессиональным или общественным группам, а по годам рождения.

Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля.

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