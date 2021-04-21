ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі з наступного тижня почнуть послаблювати карантин

Новость на русском → Варшава, Середа 21 квітня 2021 17:19
У Польщі з наступного тижня почнуть послаблювати карантин Фото: карантин у Польщі почнуть послаблювати з 26 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень, введених через коронавірус. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 26 квітня.

Про це повідомляє прес-служба уряду Польщі.

Так, обмеження почнуть послаблювати в 11 провінціях Польща. У провінціях Сілезьке, Нижньосленське, Великопольське, Лодзинське і Опольське карантинні обмеження скасовувати не будуть.

З понеділка буде дозволена робота перукарень і салонів краси.

При цьому учні 1-3 класів почнуть навчатися за змішаною формою навчання.

Крім того, наступного тижня уряд оголосить детальний план відкриття секторів економіки, в тому числі Готельно-гастрономічного.

Нагадавши, уряд Польщі прийняв рішення змінити систему вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні будуть прищеплювати не за професійними або громадськими групами, а за роками народження.

Крім того, раніше уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Польша Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19