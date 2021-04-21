У Польщі з наступного тижня почнуть послаблювати карантин

Уряд Польщі прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень, введених через коронавірус. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 26 квітня.

Про це повідомляє прес-служба уряду Польщі .

Так, обмеження почнуть послаблювати в 11 провінціях Польща. У провінціях Сілезьке, Нижньосленське, Великопольське, Лодзинське і Опольське карантинні обмеження скасовувати не будуть.

З понеділка буде дозволена робота перукарень і салонів краси.

При цьому учні 1-3 класів почнуть навчатися за змішаною формою навчання.