ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

Новина українською → Польша, Четверг 15 октября 2020 13:06
В Польше установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом Фото: польские полицейские в масках (tvp.pl)
Автор: Роман Тверденко

В Польше на утро четверга зафиксировано 8 099 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за весь период пандемии.

Об этом сообщает TVP.

Стремительный прирост суточной заболеваемости COVID-19 в Польше продолжается последнюю неделю. Предыдущий антирекорд был установлен вчера, когда зафиксировали более 6,5 тысяч новых случаев заражения.

Всего за время пандемии в Польше коронавирусом заболели 149 903 человека, 3 308 пациентов умерли.

Напомним, что за среду антирекорд по новым случаям зафиксирован в Германии - более 6,6 тысяч случаев. Из-за роста заболеваемости там вводят дополнительные ограничения.

Также, на утро четверга в Украине зафиксировали 5062 новых случая заражения коронавируса.

Кроме этого, в ВОЗ сообщили, что молодые люди могут не получить вакцину от коронавируса до 2022 года. Приоритет будет предоставляться медицинским работникам и гражданам из групп риска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19