У Польщі встановлено антирекорд за новим випадкам зараження коронавірусом

В Польщі на ранок четверга зафіксовано 8 099 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший показник за весь період пандемії.

Про це повідомляє TVP.

Стрімкий приріст добової захворюваності COVID-19 у Польщі триває останній тиждень. Попередній антирекорд був встановлений вчора, коли зафіксували понад 6,5 тисяч нових випадків зараження.

За час пандемії в Польщі коронавірусом захворіли 149 903 людини, 3 308 пацієнтів померли.

Нагадаємо, що за середу антирекорд за новим випадків зафіксовано в Німеччині - понад 6,6 тисяч випадків. Через зростання захворюваності там вводять додаткові обмеження.

Також, на ранок четверга в Україні зафіксували 5062 нових випадки зараження коронавірусом.

Крім цього, у ВООЗ повідомили, що молоді люди можуть не отримати вакцину від коронавіруса до 2022 року. Пріоритет буде надаватися медичним працівникам і громадянам з груп ризику.