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В Польше установлен антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Польше на утро четверга зафиксировано 8 099 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель за весь период пандемии.

Об этом сообщает TVP.

Стремительный прирост суточной заболеваемости COVID-19 в Польше продолжается последнюю неделю. Предыдущий антирекорд был установлен вчера, когда зафиксировали более 6,5 тысяч новых случаев заражения.

Всего за время пандемии в Польше коронавирусом заболели 149 903 человека, 3 308 пациентов умерли.

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Напомним, что за среду антирекорд по новым случаям зафиксирован в Германии - более 6,6 тысяч случаев. Из-за роста заболеваемости там вводят дополнительные ограничения.

Также, на утро четверга в Украине зафиксировали 5062 новых случая заражения коронавируса.

Кроме этого, в ВОЗ сообщили, что молодые люди могут не получить вакцину от коронавируса до 2022 года. Приоритет будет предоставляться медицинским работникам и гражданам из групп риска.

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