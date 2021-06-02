В Польше увеличат лимит числа людей на массовых мероприятиях
В Польше повысят ограничения по количеству гостей на больших собраниях, таких как свадьба, с 50 до 150. Новое количество людей будет разрешено с 6 июня.
Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает Reuters.
При этом люди, которые были привиты против коронавируса, не будут учитываться в этом лимите 150 человек, уточнил министр.
Отмечается, что такое решение принято в рамках ослабления введенного из-за COVID-19 карантина. Сейчас в Польше наблюдается уменьшение количества случаев коронавируса.
Напомним, ранее в Польше обсудили возможность снятия всех ограничительных мер, которые ввели в стране из-за коронавируса. К таким ограничениям относится проведение массовых мероприятий, которое все еще под запретом.
С 7 июня будут предлагать прививки против COVID-19 детям в возрасте 12-15 лет. Также страна присоединяется к схеме сертификатов вакцинации ЕС для упрощения путешествий между странами блока во время пандемии.
Ранее Европейская комиссия разрешила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования в этой возрастной группе после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат является безопасным и эффективным для них.