ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше увеличат лимит числа людей на массовых мероприятиях

Новина українською →
Польша, Среда 02 июня 2021 13:55
В Польше увеличат лимит числа людей на массовых мероприятиях Фото: в Польше ослабили ограничение по количеству людей во время собраний (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Польше повысят ограничения по количеству гостей на больших собраниях, таких как свадьба, с 50 до 150. Новое количество людей будет разрешено с 6 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает Reuters.

При этом люди, которые были привиты против коронавируса, не будут учитываться в этом лимите 150 человек, уточнил министр.

Отмечается, что такое решение принято в рамках ослабления введенного из-за COVID-19 карантина. Сейчас в Польше наблюдается уменьшение количества случаев коронавируса.

Напомним, ранее в Польше обсудили возможность снятия всех ограничительных мер, которые ввели в стране из-за коронавируса. К таким ограничениям относится проведение массовых мероприятий, которое все еще под запретом.

С 7 июня будут предлагать прививки против COVID-19 детям в возрасте 12-15 лет. Также страна присоединяется к схеме сертификатов вакцинации ЕС для упрощения путешествий между странами блока во время пандемии.

Ранее Европейская комиссия разрешила вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования в этой возрастной группе после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что препарат является безопасным и эффективным для них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Польша
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19