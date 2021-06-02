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У Польщі збільшать ліміт кількості людей на масових заходах

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Польща, Середа 02 червня 2021 13:55
У Польщі збільшать ліміт кількості людей на масових заходах Фото: у Польщі послабили обмеження щодо кількості людей під час зібрань (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Польщі підвищать обмеження щодо кількості гостей на великих зібраннях, таких як весілля, з 50 до 150. Нова кількість людей буде дозволена з 6 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, передає Reuters.

При цьому люди, які були щеплені проти коронавірусу, не будуть враховуватися в цьому ліміті 150 осіб, уточнив міністр.

Зазначається, що таке рішення прийнято в рамках послаблення запровадженого через COVID-19 карантину. Наразі у Польщі спостерігається зменшення кількості випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у Польщі обговорили можливість зняття всіх обмежувальних заходів, які запровадили в країні через коронавірус. До таких обмежень відноситься проведення масових заходів, яке все ще під забороною.

З 7 червня пропонуватимуть щеплення проти COVID-19 дітям у віці 12-15 років. Також країна приєднується до схеми сертифікатів вакцинації ЄС для спрощення подорожей між країнами блоку під час пандемії.

Раніше Європейська комісія дозволила вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для використання у цій віковій групі після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що препарат є безпечним та ефективним для них.

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