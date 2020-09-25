В Польше ужесточат карантин на следующей неделе

Сегодня, 25 сентября, представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране со следующей недели планируют ужесточить карантинные ограничения в "красных" и "желтых зонах". Это связано с резким ростом инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

“Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей”,- заявил Андрусевич.

По его словам, сейчас в Минздраве продолжаются активные консультации с экспертами относительно дальнейшей стратегии борьбы с COVID-19. Он заметил, что она не будет заключаться в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19, в частности благодаря введению ограничений в отдельных поветах.

Также он добавил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.

Отметим, по состоянию на сегодня 19 поветов Польши находятся в "желтой зоне", а два - в "красной". В течение последних двух дней в стране зафиксировано рекордное суточное количество инфицированных COVID-19. В частности, 24 сентября было подтверждено 1136 случаев инфицирования коронавирусом, а 25 сентября - 1587.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об усилении карантина в стране.