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У Польщі посилять карантин наступного тижня

Новость на русском → Варшава, П'ятниця 25 вересня 2020 17:11
У Польщі посилять карантин наступного тижня Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 вересня, речник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцєх Андрусевич заявив, що в країні з наступного тижня планують посилити карантинні обмеження у "червоних" і "жовтих зонах". Це пов'язано із різким зростанням інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

“Міністр охорони здоров’я запропонує обмеження в червоних і жовтих зонах і, ймовірно, ці обмеження незабаром з’являться. Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей, контактів людей”,- заявив Андрусевич.

За його словами, зараз у МОЗ тривають активні консультації з експертами щодо подальшої стратегії боротьби з COVID-19. Він зауважив, що вона не полягатиме у закритті кордонів, а в точковій протидії поширенню COVID-19, зокрема завдяки введенню обмежень в окремих повітах.

Також він додав, що найближчим часом кількість інфікованих COVID-19 у Польщі буде зростати, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя після періоду літніх відпусток.

Зазначимо, станом на сьогодні 19 повітів Польщі перебувають у "жовтій зоні", а два - у "червоній". Упродовж останніх двох днів в країні зафіксовано рекордну добову кількість інфікованих COVID-19. Зокрема, 24 вересня було підтверджено 1136 випадків інфікування коронавірусом, а 25 вересня - 1587.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрія Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні.

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