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Полтава усиливает карантин: что изменится

Новина українською → Полтава, Четверг 18 марта 2021 12:57
Полтава усиливает карантин: что изменится Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантинные ограничения в Полтаве усиливают. В частности, отменяют все концерты.

Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам противоэпидемических мер в Полтавской ОГА, сообщает "IPT Полтава".

Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.

Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.

Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.

Напомним, в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили максимум новых случаев COVID-19 с начала года.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вводит усиленные ограничения Киев. Строгие ограничения вводят на три недели.

Отметим, по состоянию на 18 марта, "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине сократилась. Теперь в нее входят 11 областей и Киев.

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