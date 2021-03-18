ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Полтава посилює карантин: що зміниться

Новость на русском → Полтава, Четвер 18 березня 2021 12:57
Полтава посилює карантин: що зміниться Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантинні обмеження у Полтаві посилюють. Зокрема, відміняють усі концерти.

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава".

Разом з тим, у Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті закривають музеї, бібліотеки.

Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.

Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні значно погіршилась ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 від початку року.

Через погіршення епідеміологічної ситуації вводить посилені обмеження Київ. Суворі обмеження вводять на три тижні.

Зазначимо, станом на 18 березня, "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19