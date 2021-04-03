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Полтавская область ввела жесткий карантин: что под запретом

Новина українською → Полтава, Суббота 03 апреля 2021 00:50
Полтавская область ввела жесткий карантин: что под запретом Фото: Полтавская область усилила карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С 3 по 17 апреля в Полтавской области ввели усиленные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В области запретили.

  • прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";
  • обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).
  • работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
  • работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;
  • продажу товаров с адресной доставкой;
  • оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;
  • деятельность по ремонту и обслуживанию техники;
  • работу парикмахерских и салонов красоты.

Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.

Как работает транспорт:

  • межобластные и внутриобластные перевозки - центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.
  • общественный транспорт в городе - можно перевозить только сидящих пассажиров.
  • железнодорожные перевозки - вокзалы в Полтаве будут работать в штатном режиме.

Напомним, в Минздраве ранее заявили, что в трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом.

Тем временем, Минздрав прогнозирует рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели.

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