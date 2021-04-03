Полтавська область ввела жорсткий карантин: що під забороною
Фото: Полтавська область посилила карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 3 по 17 квітня у Полтавській області ввели посилені обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.
Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.
В області заборонили.
- прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень "на виніс";
- обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
- роботу закладів культури та проведення масових заходів;
- роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
- продаж товарів з адресною доставкою;
- надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
- діяльність по ремонту та обслуговуванню техніки;
- роботу перукарень та салонів краси
Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.
Як працює транспорт:
- міжобласні та внутрішньообласні перевезення - центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
- громадський транспорт у місті - можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
- залізничні перевезення - вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.