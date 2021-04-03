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Полтавська область ввела жорсткий карантин: що під забороною

Новость на русском → Полтава, Субота 03 квітня 2021 00:50
Полтавська область ввела жорсткий карантин: що під забороною Фото: Полтавська область посилила карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 3 по 17 квітня у Полтавській області ввели посилені обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

В області заборонили.

  • прийом відвідувачів кафе, ресторанах та інших закладах харчування, крім доставки і замовлень "на виніс";
  • обслуговування відвідувачів у ресторанах і кафе готелів з 22:00 до 6:00 (можна доставляти замовлення номера).
  • роботу закладів культури та проведення масових заходів;
  • роботу торгових центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - займатися зможуть лише спортсмени національних збірних та їх тренери;
  • продаж товарів з адресною доставкою;
  • надання фінансових, медичних і ветеринарних послуг;
  • діяльність по ремонту та обслуговуванню техніки;
  • роботу перукарень та салонів краси

Всім учням заборонили відвідувати освітні установи, крім студентів 6 курсу та інтернів, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вихованців дитячих садочків, учнів початкових класів, спецшкіл та реабілітаційних центрів.

Як працює транспорт:

  • міжобласні та внутрішньообласні перевезення - центральний автовокзал у Полтаві та автостанції в області будуть працювати в штатному режимі.
  • громадський транспорт у місті - можна перевозити тільки сидячих пасажирів.
  • залізничні перевезення - вокзали у Полтаві будуть працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, в МОЗ раніше заявили, що в трьох областях "червоної" зони покращилася ситуація з коронавірусом.

Тим часом, МОЗ прогнозує зростання нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні.

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