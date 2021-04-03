Полтавская область ввела жесткий карантин: что под запретом

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В области запретили.
прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов "на вынос";
обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).
работу заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
работу торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;
продажу товаров с адресной доставкой;
оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;
деятельность по ремонту и обслуживанию техники;
работу парикмахерских и салонов красоты.
Всем учащимся запретили посещать образовательные учреждения, кроме студентов 6 курса и интернов, которые задействованы в борьбе с COVID-19, воспитанников детских садов, учеников начальных классов, спецшкол и реабилитационных центров.
Как работает транспорт:
межобластные и внутриобластные перевозки - центральный автовокзал в Полтаве и автостанции в области будут работать в штатном режиме.
общественный транспорт в городе - можно перевозить только сидящих пассажиров.
железнодорожные перевозки - вокзалы в Полтаве будут работать в штатном режиме.