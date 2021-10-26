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Получение COVID-сертификатов в "Дие" усовершенствуют: о чем идет речь

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Украина, Вторник 26 октября 2021 15:10
Получение COVID-сертификатов в "Дие" усовершенствуют: о чем идет речь Фото: COVID-сертификаты в "Дие" усовершенствуют (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине работают над усовершенствованием получения COVID-сертификатов в приложении "Дия". Планируется упростить процедуру генерирования документа и включения дополнительной функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Упрощение процедуры получения сертификата

Минцифры планирует упростить процесс подписания согласия во время запроса на получения COVID-сертификата (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале.

Получение сертификата в PDF-формате из приложения

Ведомство работает над возможностью получения пользователями сертификата вакцинации в формате PDF-файла с помощью мобильного приложения. Отметим, что на портале "Дия" такая функция уже работает.

Исправление ошибок, внесенных врачами

Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами. Это связывают с тем, чтобы "избежать человеческого фактора" во время заполнения карточки пациента, непосредственно, во время процесса вакцинации.

Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие".

Речь идет о документах, удостоверяющих выздоровление от коронавируса или результат отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.

Добавим, что внутренний сертификат может быть двух цветов: в зависимости от количества полученных прививок от коронавируса.

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