Как получить вторую дозу в Украине, если вакцинировался за рубежом: объяснения Минздрава

Министерство здравоохранения рассказало, как закончить полный курс вакцинирования лицам, получившим первую дозу за рубежом. Также орган пояснил, какие документы необходимо иметь с собой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На сайте министерства отмечается, что в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу с официальным документом, удостоверяющим данные о введении первой дозы препарата против коронавируса за рубежом.
Документ должен соответствовать требованиям:
Во время следующего шага необходимо обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.
Стоит отметить, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет: