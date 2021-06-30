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Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 17:52
Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, как получить вторую дозу вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Министерстве здравоохранения Украины разработали инструкцию по получению второй дозы вакцины против коронавируса. Там отметили, что государство гарантирует получение второй дозы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины Facebook.

"Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую", - говорится в сообщении.

Министерство разработало инфографику-инструкцию, как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем - если вас не записали или не звонят.

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция МинздраваКак получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

На прошлой неделе главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в июле ожидается поставка 7,7 млн доз вакцин от COVID в Украину. В том числе будут новые партии вакцины CoronaVac от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

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