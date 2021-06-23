ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина ждет поставку 7,7 млн доз вакцин от COVID в июле

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 14:51
Украина ждет поставку 7,7 млн доз вакцин от COVID в июле Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В июле ожидается поставка 7,7 млн доз вакцин от COVID в Украину. В том числе, будут новые партии вакцины CoronaVac от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

Об этом на онлайн-дискуссии заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, есть подписанные обязательства на покупку 5 млн 325 тысяч доз вакцины CoronaVac, которая будет закуплена через Crown Agents. Кроме того, 1,9 млн доз вакцины будет закуплено ГП "Медицинские закупки".

"Суммарно мы ожидаем, что полностью это количество должно прийти в страну на протяжении июля. Но с учетом того, что на июль у нас большое количество вакцины поставляется, то мы рассматриваем вопрос отсрочить поставки… Всего в июле на уровне страны планируется поставка около 7,7 млн доз вакцины", - подчеркнул Кузин.

Он добавил, что ведутся переговоры о покупке вакцины Johnson & Johnson, но о сроках пока говорить нельзя.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что Украина до конца лета получит более 10 млн доз COVID-вакцин.

Также сообщалось, что США передадут партию вакцины для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина COVID-19 Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19