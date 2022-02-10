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Более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 08:22
Более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID Фото: более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 70 тысяч человек. Из них бустерной дозой - около 20 тысяч, а в общем количестве уже проведено более полумиллиона таких прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 9 февраля в Украине 70 678 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, ак бустерную - 19 228.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 520 587 человек.

Из них получили первую дозу - 15 520 585 человек, получивших две дозы - 14 869 937 людей, получили дополнительную дозу - 22 159 человек, а бустерную - 512 531. Всего проведено 30 925 212 прививок.

Напомним, вчера правительство продлил срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.

Добавим, ранее Кабмин распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

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