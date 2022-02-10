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Понад півмільйона українців отримали бустерну дозу вакцини від COVID

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 08:22
Понад півмільйона українців отримали бустерну дозу вакцини від COVID Фото: понад півмільйона українців отримали бустерну дозу вакцини від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 70 тисяч людей. З них бустерною дозою - близько 20 тисяч, а у загальній кількості вже проведено понад півмільйона таких щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 9 лютого в Україні 70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу - 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, ак бустерну -19 228.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 520 587 людей.

З них отримали першу дозу - 15 520 585 людей, отримали дві дози - 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу - 22 159 людей, бустерну - 512 531. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Нагадаємо, вчора уряд продовжив термін дії "ковідної тисячі" до 9 місяців.

Додамо, раніше Кабмін поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші.

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