UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 70 тысяч человек. Из них бустерной дозой - около 20 тысяч, а в общем количестве уже проведено более полумиллиона таких прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 9 февраля в Украине 70 678 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, ак бустерную - 19 228.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 520 587 человек.

Из них получили первую дозу - 15 520 585 человек, получивших две дозы - 14 869 937 людей, получили дополнительную дозу - 22 159 человек, а бустерную - 512 531. Всего проведено 30 925 212 прививок.

Напомним, вчера правительство продлил срок действия "ковидной тысячи" до 9 месяцев.

Добавим, ранее Кабмин распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса