Более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины от COVID

Статистика за сутки

За вчера, 9 февраля в Украине 70 678 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, ак бустерную - 19 228.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 520 587 человек.

Из них получили первую дозу - 15 520 585 человек, получивших две дозы - 14 869 937 людей, получили дополнительную дозу - 22 159 человек, а бустерную - 512 531. Всего проведено 30 925 212 прививок.