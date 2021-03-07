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Поляки против вакцин из России и Китая, - опрос

Автор: РБК-Украина

Большее число жителей Польши выступили против того, чтобы правительство закупало вакцину от коронавируса у России и Китая. Такие результаты показал опрос, проведенный институтом Pollster для издания "Super Express".

Об этом сообщает Polsat News.

В результате опроса выяснилось, что 81% против того, чтобы правительство Польши закупало росийскую вакцину от коронавируса. И лишь 19% респондентов выступили в пользу вакцины из России.

Что касается китайской вакцины, против ее закупки высказались 74% опрошенных поляков. 26% опрошенных были не против этой вакцины.

В свою очередь, вирусолог и профессор Влодзимеж Гут заявил изданию, что обе эти вакцины "соответствуют международным требованиям", а такой результат опроса он объяснил недоверием к России и горьким опытом покупок некачественных товаров из Китая.

Опрос среди поляков проводили 3-4 марта. В опросе приняли участие 1033 человек.

Напомним, Польша открывает временные COVID-больницы. В стране набирает обороты третья волна коронавируса.

Также мы писали, что третью волну коронавируса в Министерстве здравоохранения Польши связывают с распространением "британского" штамма.

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