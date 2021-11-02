Помогут получить COVID-сертификат. В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дии"

В Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Там гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал Федоров.

По его словам, такие пункты уже функционируют в таких столичных центрах вакцинации:

Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12,

НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.

Министр также добавил, что пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.





