Допомагатимуть отримати COVID-сертифікат. У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії"
У Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії". Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.
"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.
За його словами, такі пункти вже функціонують в таких столичних центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1,
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12,
- НСК Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55.
Міністр також додав, що пункти підтримки незабаром запрацюють ще у двох місцях.
Нагадаємо, що в "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.