Допомагатимуть отримати COVID-сертифікат. У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії"

У Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії". Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.

За його словами, такі пункти вже функціонують в таких столичних центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1,

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12,

НСК Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55.

Міністр також додав, що пункти підтримки незабаром запрацюють ще у двох місцях.





