ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Допомагатимуть отримати COVID-сертифікат. У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 10:11
Допомагатимуть отримати COVID-сертифікат. У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії" Фото: у Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії" (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії". Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.

За його словами, такі пункти вже функціонують в таких столичних центрах вакцинації:

  • Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1,
  • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12,
  • НСК Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55.

Міністр також додав, що пункти підтримки незабаром запрацюють ще у двох місцях.



Нагадаємо, що в "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус