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В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

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Суббота 28 августа 2021 10:25
В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями Фото: двое молодых японцев умерли после прививок загрязненной вакциной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19. Они были привиты вакцинами из партий, которые позже были приостановлены к использованию после обнаружения примесей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным министерства здравоохранения Японии, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых флаконах.

Правительство и Moderna заявили, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью, и приостановка была лишь мерой предосторожности.

Предполагается, что загрязнитель представляет собой металлические частицы, сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.

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