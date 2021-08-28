В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

По данным министерства здравоохранения Японии, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых флаконах.

Правительство и Moderna заявили, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью, и приостановка была лишь мерой предосторожности.

Предполагается, что загрязнитель представляет собой металлические частицы, сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.