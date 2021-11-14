В Японии хотят вернуть субсидии для туристов внутри страны

Япония надеется возродить экономику за счет внутреннего туризма. Для этого правительство рассматривает возможность возврата субсидий, которые отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Субсидии станут частью новой программы премьер-министра Фумио Кишиды по борьбе с пандемией, которая, как ожидается, будет составлена ​​в пятницу. Они дают возможность местным туристам получать скидки на отели и проезд по стране, в том числе и с помощью авиакомпаний.

По запросу туристической индустрии, правительство рассмотрит возможность возобновления программы с середины января или февраля примерно до конца апреля. Чтоб избежать скопления людей, скидки будут более выгодными в будние дни, а не в выходные.

Отметим, что субсидии на внутренний туризм в Японии отменили в декабре прошлого года из-за пандемии коронавируса.