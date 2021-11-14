ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Японии хотят вернуть субсидии для туристов внутри страны

Новина українською →
Япония, Воскресенье 14 ноября 2021 05:39
В Японии хотят вернуть субсидии для туристов внутри страны Фото: Япония хочет вернуть внутренний туризм (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония надеется возродить экономику за счет внутреннего туризма. Для этого правительство рассматривает возможность возврата субсидий, которые отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Субсидии станут частью новой программы премьер-министра Фумио Кишиды по борьбе с пандемией, которая, как ожидается, будет составлена ​​в пятницу. Они дают возможность местным туристам получать скидки на отели и проезд по стране, в том числе и с помощью авиакомпаний.

По запросу туристической индустрии, правительство рассмотрит возможность возобновления программы с середины января или февраля примерно до конца апреля. Чтоб избежать скопления людей, скидки будут более выгодными в будние дни, а не в выходные.

Отметим, что субсидии на внутренний туризм в Японии отменили в декабре прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в Японии значительно снизилась заболеваемость коронавирусом. Впервые на этой неделе за 15 месяцев не зафиксировали ни одной смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе