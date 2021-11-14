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В Японії хочуть повернути субсидії для туристів всередині країни

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Японія, Неділя 14 листопада 2021 05:39
В Японії хочуть повернути субсидії для туристів всередині країни Фото: Японія хоче повернути Внутрішній туризм (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія сподівається відродити економіку за рахунок внутрішнього туризму. Для цього уряд розглядає можливість повернення субсидій, які скасували через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Субсидії стануть частиною нової програми прем'єр-міністра Фуміо Кішіди по боротьбі з пандемією, яка, як очікується, буде складена в п'ятницю. Вони дають можливість місцевим туристам отримувати знижки на готелі та проїзд по країні, в тому числі й за допомогою авіакомпаній.

За запитом туристичної індустрії, уряд розгляне можливість відновлення програми з середини січня або лютого приблизно до кінця квітня. Щоб уникнути скупчення людей, знижки будуть більш вигідними в будні дні, а не у вихідні.

Зазначимо, що субсидії на внутрішній туризм в Японії скасували в грудні минулого року через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що в Японії значно знизилася захворюваність коронавірусом. Вперше цього тижня за 15 місяців не зафіксували жодної смерті.

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