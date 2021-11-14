В Японії хочуть повернути субсидії для туристів всередині країни
Японія сподівається відродити економіку за рахунок внутрішнього туризму. Для цього уряд розглядає можливість повернення субсидій, які скасували через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Субсидії стануть частиною нової програми прем'єр-міністра Фуміо Кішіди по боротьбі з пандемією, яка, як очікується, буде складена в п'ятницю. Вони дають можливість місцевим туристам отримувати знижки на готелі та проїзд по країні, в тому числі й за допомогою авіакомпаній.
За запитом туристичної індустрії, уряд розгляне можливість відновлення програми з середини січня або лютого приблизно до кінця квітня. Щоб уникнути скупчення людей, знижки будуть більш вигідними в будні дні, а не у вихідні.
Зазначимо, що субсидії на внутрішній туризм в Японії скасували в грудні минулого року через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, що в Японії значно знизилася захворюваність коронавірусом. Вперше цього тижня за 15 місяців не зафіксували жодної смерті.