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В Японии хотят вернуть субсидии для туристов внутри страны

Автор: Наталья Скороход

Япония надеется возродить экономику за счет внутреннего туризма. Для этого правительство рассматривает возможность возврата субсидий, которые отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Субсидии станут частью новой программы премьер-министра Фумио Кишиды по борьбе с пандемией, которая, как ожидается, будет составлена ​​в пятницу. Они дают возможность местным туристам получать скидки на отели и проезд по стране, в том числе и с помощью авиакомпаний.

По запросу туристической индустрии, правительство рассмотрит возможность возобновления программы с середины января или февраля примерно до конца апреля. Чтоб избежать скопления людей, скидки будут более выгодными в будние дни, а не в выходные.

Отметим, что субсидии на внутренний туризм в Японии отменили в декабре прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в Японии значительно снизилась заболеваемость коронавирусом. Впервые на этой неделе за 15 месяцев не зафиксировали ни одной смерти.

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