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В Японии могут ослабить карантинные ограничения

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Япония, Пятница 03 сентября 2021 06:53
В Японии могут ослабить карантинные ограничения Фото: Япония ослабляет карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японии рассматривают возможность ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ограничения могут быть сняты в период с октября по ноябрь в зависимости от прогресса вакцинации в стране. Также правительство может объявить о плане смягчения карантина после заседания целевой группы по коронавирусу в пятницу.

Смягчения коснутся ограничений на продажу алкоголя в ресторанах и продления их часов работы в районах, где действует чрезвычайное положение в связи с COVID-19.

Сейчас в Японии рестораны сократили свои часы работы и воздерживаются от продажи алкоголя, чтобы снизить посещаемость, которая может привести к заражению коронавирусом.

Напомним, что в Японии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его завезли в страну из-за границы.

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