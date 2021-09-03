В Японии могут ослабить карантинные ограничения

В Японии рассматривают возможность ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ограничения могут быть сняты в период с октября по ноябрь в зависимости от прогресса вакцинации в стране. Также правительство может объявить о плане смягчения карантина после заседания целевой группы по коронавирусу в пятницу.

Смягчения коснутся ограничений на продажу алкоголя в ресторанах и продления их часов работы в районах, где действует чрезвычайное положение в связи с COVID-19.

Сейчас в Японии рестораны сократили свои часы работы и воздерживаются от продажи алкоголя, чтобы снизить посещаемость, которая может привести к заражению коронавирусом.